per Mail teilen

Darauf haben die Menschen in Bad Kreuznach gewartet: Das neue Kombibad im Salinental wird eröffnet. Allerdings erstmal ohne Nichtschwimmerbecken.

Badespaß in einer einzigartigen Landschaft - so beschreibt die Badgesellschaft Bad Kreuznach ihr neues Kombibad aus Hallen- und Freibad im Bad Kreuznacher Salinental. Und das neue Bad hat wirklich einiges zu bieten.

Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahnen

So können Schwimmer künftig in einem 50 Meter langen Becken ihre Bahnen ziehen. Dazu gibt es eine große Liegewiese, die sich bis an die Gradierwerke im Salinental zieht. Einziger Haken: Das Nichtschwimmerbecken ist noch nicht freigegeben.

Risse in Leitungen, Dichtungen kaputt

Auch das Nichtschwimmerbecken war saniert und umgebaut worden. Dabei zeigte sich, dass die Wasserleitungen Risse hatten und Dichtungen verschlissen waren. Deshalb müssen nun neue Rohrleitungen verlegt werden. Wann genau das Nichtschwimmerbecken benutzt werden kann, steht noch nicht fest.

Hallenbad öffnet im September

Das neue Hallenbad kann voraussichtlich Mitte September öffnen. Dort erwartet die Gäste ein großes 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und Sprunganlage. Außerdem gibt es ein Lehrschwimmbecken mit 100 Quadratmetern Wasserfläche und ein separates Kleinkinderbecken.

Großteil der Baukosten trägt das Land

Das neue Salinenbad hat knapp 18 Millionen Euro gekostet. Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Neubau mit mehr als 10 Millionen Euro. Damit ist das Salinenbad die derzeit am höchsten bezuschusste Einzelmaßnahme im Land, sagte Innenminister Lewentz beim Spatenstich im Oktober 2019. Ein Grund dafür sei die Bedeutung der Stadt Bad Kreuznach mit ihren 50.000 Einwohnern.