Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Zimmerbrand in der Mainzer Neustadt am Montagabend schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe der betroffene Bewohner selbst die Einsatzkräfte gerufen und angegeben, dass er hilflos im Brandzimmer liege. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 22:40 Uhr wurde umgehend die Menschenrettung durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet und der Bewohner mit schweren Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar, alle übrigen Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder zurück in ihre Wohnungen.

Während der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.