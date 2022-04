Am Donnerstagabend hat es in der Speyerer Straße in Worms ordentlich gekracht. Vier junge Menschen mussten danach ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte gegen 22:30 Uhr. Laut Polizei hatte eine 22-jährige Autofahrerin einem anderen Auto beim Abbiegen an einer Kreuzung in der Speyerer Straße die Vorfahrt genommen. Bei dem Aufprall wurden die Fahrerin, ihre beiden Insassen und der 18-jährige Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Alle wurden ins Klinikum Worms gebracht. Die beiden Autos wurden laut Polizei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.