18-Jährige bei Unfall nahe Stromberg schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A61 bei Stromberg ist am Abend eine junge Frau schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 18-Jährige Beifahrerin in einem Kleinbus, den ihr Vater steuerte.

Dieser war aus ungeklärter Ursache von der linken Fahrspur nach rechts abgekommen und dort auf einen Sattelzug geprallt. Der Vater und der 15-jährige Sohn, der auf dem Rücksitz saß, wurden leicht verletzt.

18-Jährige hinter Armaturenbrett eingeklemmt

Die Tochter wurde hinter dem Armaturenbrett eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Vater und Sohn wurden ebenfalls zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Gesamtschaden 25.000 Euro

Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. An seinem LKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Den Sachschaden am VW-Bus schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Die zuständige Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.