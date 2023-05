Unfall auf A60 bei Bingen: Auto überschlägt sich

per Mail teilen

Auf der A60 ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das durch die Luft geschleudert wurde und sich anschließend mehrfach überschlug.

Der schwere Unfall ereignete sich am Sonntag in Fahrtrichtung Autobahndreieck Nahetal gegen 08.40 Uhr. Das Auto befuhr die A60 von Ingelheim kommend. Im Bereich der Überleitung zur A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches die rechtsseitig befindliche Schutzplanke touchierte und hierdurch den Bodenkontakt verlor.

Verletzter Autofahrer in kritischem Zustand

Das Fahrzeug wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb unweit des verunfallten Fahrzeugs schwerverletzt liegen. Er befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte in kritischem Zustand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war vor Ort noch nichts bekannt.

Für die Verkehrsunfallaufnahme, medizinische Versorgung und den Abtransport des Fahrzeugs musste die Abfahrt zum Autohof aus Richtung A60 und A61 über einen Zeitraum von vier Stunden voll gesperrt werden. Des weiteren waren eine größere Anzahl an Rettungskräften und Feuerwehren vor Ort.