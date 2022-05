Auto überschlägt sich bei Unfall auf A63

per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A63 hat sich eine Frau mit ihrem Auto überschlagen, die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, war die 59-jährige Frau in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als aus noch ungeklärter Ursache ein 54-jähriger Mann ihr mit seinem Wagen hinten auffuhr. Der Pkw der Frau geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich im Grünstreifen liegen. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.