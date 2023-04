Schwerer Unfall bei Gau-Bickelheim: Autofahrer retten Mann aus brennendem Pkw

per Mail teilen

Ein 22-jähriger Autofahrer ist Mittwochnacht auf einen Lkw aufgefahren. Sein Auto geriet in Brand. Andere Autofahrer haben ihm vermutlich das Leben gerettet.

Gegen Mitternacht war der 22-jährige Mann mit seinem Kleinwagen auf der A61 zwischen dem Parkplatz Wiesbach und der Anschlussstelle Gau-Bickelheim unter den Auflieger eines Sattelzuges gefahren. Wie das passieren konnte, sei noch unklar, so die Polizei.

Autofahrer leisten sofort erste Hilfe

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und sein Wagen geriet in Brand. Andere Autofahrer kümmerten sich sofort um den Mann. Der 22-Jährige sei noch ansprechbar gewesen, so die Polizei. Die Ersthelfer hätten ihn aus dem brennenden Fahrzeug ziehen können und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der Mann wurde dann in die Mainzer Universitätsmedizin gebracht.

Sein Wagen brannte komplett aus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 18.000 Euro. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt. An seinem Auflieger entstand ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die A61 musste bei Bornheim für die Aufnahme des Unfalls und die Löschung des Brandes voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.