Vor dem Mainzer Landgericht müssen sich von heute an zwei Männer wegen schweren Raubes und Körperverletzung verantworten. Angeklagt sind zwei Fälle - sie spielten in Ingelheim und in Gau-Algesheim (beides Kreis Mainz-Bingen). Im ersten Fall soll einer der beiden im betrunkenen Zustand einem anderen Mann eine kaputte Weinflasche ins Gesicht geschlagen haben. Im anderen Fall sollen beide Angeklagten einen Mann gezwungen haben, sein Handy rauszurücken. Beide Angeklagten sind vorbestraft.