Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 53-jährige Fahrer mit seiner Maschine auf der Kreisstraße zwischen Alzey-Heimersheim und Lonsheim in Rheinhessen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Mann nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen. Der Motorradfahrer habe sich schwerste Verletzungen zugezogen, heißt es von Seiten der Polizei in Alzey. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 66-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße 12 war für etwa drei Stunden voll gesperrt.