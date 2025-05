Auto mit fünf jungen Erwachsenen überschlägt sich in Wiesbaden

Es war gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen, als ein 19-jähriger Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Auto verlor. Es hat sich nach Angaben der Polizei in einer Autobahnauffahrt in Wiesbaden überschlagen. Im Auto saßen vier weitere junge Erwachsene.

Die fünf jungen Männer und Frauen waren auf der B455 aus Richtung Mainz-Kastel unterwegs und wollten laut Polizei auf die A66 Richtung Frankfurt fahren. In der Autobahnauffahrt sei der 19-jährige Fahrer zu schnell in die Kurve gefahren und von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Das Auto habe sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegengeblieben. Automatischer Handy-Notruf alarmiert Rettungskräfte Der automatische Notruf des Handys einer Mitfahrerin hatte nach Angaben der Feuerwehr Wiesbaden die Einsatzkräfte informiert. Als die Feuerwehrleute eingetroffen seien, habe sich ein dramatisches Bild geboten, heißt es. Drei Personen hätten neben dem Auto gelegen, zwei Personen seien im stark verformten Auto eingeklemmt gewesen. Sie mussten mit schwerem technischen Gerät befreit werden. Die Rettung sei äußerst anspruchsvoll gewesen und hätte insgesamt eine dreiviertel Stunde gedauert, schreibt die Feuerwehr Wiesbaden. 18-Jährige mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Eine 18-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste, so die Autobahnpolizei Wiesbaden. Auch die anderen jungen Erwachsenen seien schwer verletzt worden und seien ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Ob der 19-jährige Autofahrer Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, ermittelt die Polizei derzeit noch. Am Unfallauto, einem VW-Golf, ist ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Die B455 war für die Dauer des Hubschraubereinsatzes voll gesperrt.