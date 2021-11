per Mail teilen

In der Nähe von Feilbingert im Kreis Bad Kreuznach ist am Freitag bei einem schweren Unfall ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer auf der Landesstraße 379 beim Überholen eines anderen Fahrzeugs nach einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Warum ist noch unklar. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Mainzer Uniklinik gebracht.