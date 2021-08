Fußgänger haben am frühen Dienstagabend in Eich im Kreis Alzey-Worms einen schwer verletzten Mopedfahrer in einem Straßengraben gefunden. Die Polizei vermutet, dass der 64-Jährige von der Fahrbahn abgekommen ist. Warum, ist noch unklar. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gestern an der Kreisstraße 47 in Eich beobachtet haben.