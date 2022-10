Schwarzbuch: Steuerverschwendung an VHS Mainz

Jedes Jahr listet der Bund der Steuerzahler Fälle auf, in denen Steuergelder verschwendet wurden. Dieses Jahr gibt es einen Fall aus Mainz, bei dem es um zehntausende Euro geht.

An der Mainzer Volkshochschule stand fast zehn Jahre lang ein provisorisches Gerüst, das als Fluchttreppe diente. Die Kosten für die Miete betrugen nach Angaben des Steuerzahlerbundes rund 168.000 Euro.

Grund für das Provisorium war eine Änderung in der Bauordnung, die vorsah, dass der Bau aus den 1960er-Jahren einen zweiten Rettungsweg bekommen musste. Andernfalls hätte das Gebäude nicht mehr genutzt werden dürfen.

Mainz hatte kein Geld für teure Konstruktion

Im Inneren der VHS gab es keine Möglichkeit für eine zweite Treppe, also plante die Stadt Mainz ein außen liegendes Treppenhaus aus Stahl und Glas. Die Kostenberechnung kam dafür auf etwa 270.000 Euro. Dieses Geld hatte Mainz nicht.

Also kam man auf die Idee, ein Gerüst-Treppenhaus zu mieten und stellte es kurzerhand am Seitenflügel der VHS auf. Es sollte für zwei Jahre als Provisorium dienen. Am Ende wurden daraus mehr als neun Jahre.

Mietkosten doppelt so hoch wie Neubau

Dadurch, dass das Provisorium mehr als neun Jahre dort stand, sind seitdem Kosten in Höhe von 168.000 Euro aufgelaufen. Also mehr als die Hälfte dessen, was ein dauerhaftes Treppenhaus gekostet hätte. Immerhin will die Stadt jetzt endlich damit beginnen, ein neues Fluchttreppenhaus zu bauen.

Weitere Fälle aus Rheinland-Pfalz

Im Kreis Kusel gibt es Solarbänke zum Aufladen von Handys. Für den Steuerzahlerbund auch ein Fall von Steuerverschwendung. Weiter führt das Schwarzbuch die bereits bekannt gewordenen Sonderurlaube für drei rheinland-pfälzische Staatssekretäre auf. Diese erhielten während der Zeit zwar kein Geld, aber die zum Teil mehrere Jahre dauernden Sonderurlaube erhöhten die spätere Pension.

In einem weiteren Fall geht es um Werbung auf Facebook, die das Umweltministerium zwischen 2018 und 2021 geschaltet hatte. Kosten 10.000 Euro. Um gegen rechtliche Zweifel vorzugehen, zahlte das Ministerium dann noch einmal 45.000 Euro für ein Gutachten. Am Ende wurde die Werbepraxis eingestellt.

Bereits vergangenes Jahr wurden die explodierenden Kosten für das Fahrradparkhaus in Bad Kreuznach moniert.

Was ist der Bund der Steuerzahler?

Der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. ist ein eingetragener Verein, der 1949 gegründet wurde. Sein Ziel ist es nach eigenen Angaben, gegen die Verschwendung von Steuergeldern zu kämpfen und generell Steuern und Abgaben zu senken.

Der Verein ist laut seiner Satzung überparteilich, unabhängig und gemeinnützig. Er hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Mitglieder und ist in 15 eigenständigen Landesverbänden organisiert. Der Bund ist in der Lobbyliste des Deutschen Bundestages registriert.