per Mail teilen

Die Feuerwehr Bad Kreuznach hat eine Schwanenfamilie gerettet, die gefährlich nahe an eine Wasserturbine geraten war. Die beiden Elterntiere und ihre sechs Küken drohten hineingezogen zu werden.

Die Tiere waren laut Feuerwehr im Salinental in den Flutgraben neben der Nahe geraten. In dem alten Pumpenhaus dort wird eine Wasserkraftanlage betrieben. Durch die starke Strömung, die die Anklage erzeugt, kamen die Tiere nicht mehr aus dem Flutgraben heraus.

Alle Rettungsversuche scheiterten

Spaziergänger hatten die Notlage der Schwanenfamilie erkannt und die Feuerwehr informiert. Die versuchte zunächst die Tiere mit einem Käscher Richtung Nahe zu treiben. Schnell wurde den Rettern jedoch klar, dass die Kräfte der Schwäne nachließen und sie immer näher an das Pumpwerk trieben. Auch der Versuch, den Elterntieren und den sechs Küken mit einer Leiter und einer Spanplatte eine Art Nottreppe zu bauen, scheiterte. Auch dafür war die Strömung im Flutgraben zu stark.

Mitarbeiter schaltet Pumpwerk ab

Als Retter in der Not entpuppte sich ein Mitarbeiter des Pumpenhauses, der zufällig vorbeikam. Der schaltete die Turbine aus, und die Schwanenfamilie konnte aus eigener Kraft in die Nahe zurückschwimmen. Der Feuerwehreinsatz zur Schwanenrettung dauerte fast zwei Stunden.