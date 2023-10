Jüdische Gemeinde Mainz fühlt sich besser durch Polizei geschützt

per Mail teilen

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas droht weiter zu eskalieren – deswegen ist unter anderem auch die Jüdische Gemeinde in Mainz mit Anfeindungen und Gewaltandrohungen konfrontiert. Die Sicherheitsmaßnahmen zu ihrem Schutz hätten sich aber verbessert.

Die Polizei zeige mittlerweile spürbar mehr Präsenz am Gemeindezentrum in der Neuen Synagoge, lobt der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Mainz, Aharon Ran Vernikovsky. Dort habe die Gemeinde außerdem die Kameraüberwachung verstärkt. Man sei in einem guten und regelmäßigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass mehr Personal zum Schutz der jüdischen Einrichtungen und auch Veranstaltungen in Mainz im Einsatz ist. Sie hätten die Ereignisse in Israel immer im Blick, würden die Sicherheitslage in Mainz dementsprechend bewerten und könnten bei Bedarf reagieren.

Bereits Anfang Oktober mehr Schutz durch Polizei gefordert

Darauf vertraut auch der Rabbiner Vernikovsky. Er befürchtet, dass sich die Bedrohungslage mit Beginn der Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Steifen verschärft.

Bereits zu Beginn des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas Anfang Oktober hatten die jüdischen Gemeinden in der Region mehr Schutz durch Politik und Polizei gefordert. Diese Forderung wurde inzwischen erfüllt.