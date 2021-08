Das UNESCO-Welterbekomitee berät seit Freitag über die Bewerbung um den Welterbe-Titel für die sogenannten SchUM-Städte Speyer, Mainz und Worms. Die drei jüdischen Gemeinden in den drei Städten waren im Mittelalter der sogenannte SchUM-Verbund. Der Name ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Städtenamen. Die Region wurde durch den SchUM-Verbund zum Zentrum der mitteleuropäischen jüdischen Kultur und Theologie. Bis heute prägt diese Zeit das Judentum. Daher sollen die wenig sichtbaren Überreste der Blütezeit der SchUM-Gemeinden als Weltkulturerbe anerkannt werden. Der Titel würde zudem das jüdische Erbe aufwerten. Anfang des vergangenen Jahres hatte das Land Rheinland-Pfalz eine Bewerbung an die UNESCO geschickt. In den vergangenen Monaten waren deshalb Vertreter aus ganz Europa in Speyer, Mainz und Worms unterwegs, um die jüdischen Stätten wie das Ritualbad in Worms oder die Synagoge in Mainz zu begutachten. Eine finale Entscheidung soll laut einem Sprecher der UNESCO am 27. Juli fallen.