Reise ins Mittelalter mit der SchUM-App

per Mail teilen

In der gemeinsamen App der SchUM-Städte sind nun auch Informationen über das jüdische Mainz abrufbar. Sie werden am Montagnachmittag vorgestellt. Mit der App können Interessierte und Besucher virtuelle Reisen zu mittelalterlichen jüdischen Monumenten und den alten jüdischen Friedhöfen machen. Das Ganze wird in Form von Geschichten erzählt. Dazu gibt es zahlreiche Informationen zu den SchUM-Städten und einzelnen, wichtigen Persönlichkeiten. Die SchUM-Städte galten im Mittelalter als bedeutende Zentren jüdischer Wissenschaft und Kultur. Im Sommer hatte die UNESCO sie zum Weltkulturerbe ernannt.