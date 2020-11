Die Stadt Mainz hat in diesem Jahr mehr als 600.000 Euro in die Sicherheit von Schulwegen investiert. Teuerste Maßnahme war eine neue Straßenüberquerung im Stadtteil Gonsenheim. 70 bis 80 Prozent der Pläne für mehr Sicherheit für Schulkinder aus dem Jahr 2016 seien inzwischen umgesetzt. Diese waren aufgesetzt worden, nachdem bei einem Unfall vor der Maler-Becker-Schule in Gonsenheim ein siebenjähriger Junge ums Leben gekommen war. Laut Stadt beeinflusst auch die Corona-Pandemie die Schulwegsicherheit. So steige die Zahl der Radfahrer und immer mehr Eltern würden ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, damit sie nicht in überfüllten Bussen sitzen müssten.