Ihnen ist der Schulstart am Montag nicht geheuer: Viele Mainzer Abschlussklässler fühlen sich unwohl - nicht nur wegen der Hygiene. Ihre Kritik: zu viele Klausuren in zu kurzer Zeit.

In Mainz beginnt am Montag für rund 2.900 Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen der G8-Gymnasien und der Berufsschulen wieder der Unterricht. Am Frauenlob Gymnasium in der Mainzer Neustadt starten zum Beispiel die Abiturklassen mit rund 70 Schülern. Bis zur schriftlichen Abiturprüfung gebe es zwei oder drei Unterrichtstage, sagt der Schulleiter des Mainzer Frauenlob-Gymnasiums, Stefan Moos. "Da können noch Fragen beantwortet und die Schülerinnen und Schüler so vorbereitet werden, dass sie beruhigt in die Prüfung gehen."

Praktische Übungen statt Klausuren

Das ist vielen Schülern jedoch zu wenig. Wegen des engen Zeitplans schlagen die Schülervertretungen von 14 weiterführenden Schulen in Mainz Alarm. In ihrem offenen Brieg an die Landesregieung am Freitag schreiben sie: "Wir halten es für eine Zumutung, dass bis zu den Sommerferien jetzt noch zwingend alle Kursarbeiten geschrieben werden sollen." Der vorgesehene Klausurenplan sei vielerorts gar nicht umsetzbar ohne den gesetzlichen Rahmen von drei Kursarbeiten in der Woche zu sprengen. Deshalb fordern sie mündliche Prüfungen oder praktische Übungen statt Klausuren.

Sorge ums Abi

Auch Paul Rossitsch, Oberstufenschüler am Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim, meint: "Der Zeitdruck ist zu groß. Wir sollen an 40 Schultagen zwölf Klausuren schreiben, zum Teil direkt drei Tage hintereinander." Der Klausurenplan müsse überarbeitet werden. "Die Klausuren sind relevant für unser Abitur. Wir haben Sorge, dass unser Abi dann schlechter wird." ​

Hygienevorschriften umsetzbar?

Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu begrenzen, gelten an allen Schulen Hygiene-Auflagen des Landes. Somit würden Tische und Stühle mit einem Abstand von mindestens eineinhalb Meter aufgereiht. In den Pausen müssten Mund-Nasen-Masken getragen werden. Desinfektionsmittelspender werden in den Schulgebäuden aufgestellt, Türgriffe und Treppengeländer müssen regelmäßig gereinigt werden. In den Sekretariaten werden Sicherheitswände aus Plexiglas eingebaut. Für die Fahrt zur Schule im ÖPNV müssen die Schüler Atemschutzmasken tragen.

"Der Infektionsschutz und die Hygiene stehen an allererster Stelle", so der Schulleiter des Frauenlob-Gymnasiums Moos. Die Schüler hingegen kritisieren die Machbarkeit der Hygienepläne. "Wir glauben nicht, dass die Sicherheitsauflagen klappen werden. Es herrscht zu viel Unsicherheit, nichts ist klar geregelt oder kommuniziert worden", sagt Schüler Rossitsch.

Angst, die Familie zu gefährden

Sorgen macht sich auch die Guntersblumer Schülerin Aylin Gümüş. Sie geht in die Abschlussklasse des Gymnasiums Nackenheim - ihre Mutter ist jedoch Risikopatientin. "Ich frage mich natürlich, lohnt es sich, in die Schule zu gehen und damit meine Mutter zu gefährden?" Sie fühle sich besonders unwohl, weil sie sowohl eine Verantwortung für ihre Schullaufbahn als auch für ihre Familie habe.

Auch die Viertklässler und die 9., 10. und 11. Klassen müssen sich langsam wieder auf die Schule einstellen. Für sie beginnt der Unterricht im Klassenzimmer eine Woche später. Im wöchentlichen Wechsel werden sie jeweils in Gruppen in der Schule oder zu Hause unterrichtet.