21 positive Corona-Fälle bei Schulstart

In den Schulen in der Stadt Mainz und im Kreis Mainz-Bingen wurden am ersten Schultag nach den Sommerferien 20 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit. Nach den positiven Schnelltests seien die Betroffenen nach Hause in Quarantäne geschickt worden und hätten anschließend PCR-Tests gemacht. Betroffen seien sechs Schulen in Mainz und dreizehn Schulen im Landkreis. Den Angaben zufolge wurden nur neun Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Das liege daran, dass die Tests zu Unterrichtsbeginn gemacht wurden und es bis dahin nur wenige Kontakte gegeben hätte.