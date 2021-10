Schulen bekommen mehr Geld für Lüftungsanlagen

Schulen in Nackenheim, Worms, Alzey und Nieder-Olm bereiten sich wegen Corona auf die Zeit nach den Sommerferien vor. Dazu gehören Luftfilter, neue Tablets und die Sommerschule.

Große Ferien, endlich weg, die Corona-Pandemie vergessen. Das wünschen sich in diesen Tagen viele. Reisen wurden gebucht, die Strände am Mittelmeer und an Nord- und Ostsee werden voll sein. Doch überall könnte Corona lauern, mit der besonders ansteckenden Delta-Variante. Und die macht auch vor Schulkindern nicht halt. Darauf bereiten sich die Schulen in Rheinhessen ganz unterschiedlich vor.

Alle Klassenräume in der Grundschule in Nackenheim seien mit Belüftungsanlagen nach dem Vorbild des Mainzer Max-Planck-Instituts ausgestattet, antwortet Schulleiter Daniel Römer auf SWR-Anfrage. Es gebe einen Hygieneplan, das Personal sei komplett zweifach geimpft und Präsenzunterricht sei möglich. Man müsse die Inzidenzzahlen aber im Auge behalten.

In der Carl-Zuckmayer-Grundschule ist wegen Corona im vergangenen Jahr viel Unterricht ausgefallen. Langfristig, so die Einschätzung des Schulleiters, seien die Kinder dadurch aber weder psychisch noch in ihrem Lernstand beeinträchtigt worden. Schülerinnen und Schüler, die besondere Förderung bräuchten, würden nach den Ferien durch gezielte Lernangebote in Deutsch und Mathematik unterstützt.

Zusätzlich gebe es ein Angebot der Verbandsgemeinde Bodenheim in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen. Während der Ferien könnten Kinder aus benachteiligten Familien am sogenannten Talentcampus teilnehmen. Dort würden sie speziell gefördert.

Auch in der Kaiserpfalz-Realschule plus in Ingelheim ist die Ansteckungsgefahr mit Corona-Viren ein Thema. Dennoch werden nach Angaben des Schulleiters Harald Weise keine Lüftungsgeräte zum Einsatz kommen. Die Fenster in den Klassenzimmern ließen eine gute Lüftung zu.

Außerdem sei der Präsenzunterricht an die Inzidenzzahlen gekoppelt. Die Schule entscheide also nicht eigenständig darüber. Unterricht zuhause sei problemlos möglich, jedes Kind habe ein iPad, sodass der Fernunterricht recht gut laufe.

Corona-Live-Blog in RLP: Kritik an Spahn-Aussage zu möglicher Auffrischimpfung für alle

Derzeit gebe es im Ingelheimer Weiterbildungszentrum nachmittags Kurse, in denen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch Nachhilfe bei Lerndefiziten angeboten würden. Nach den Ferien bekämen Schülerinnen und Schüler, die eine besondere individuelle Förderung brauchten, gezielte Unterstützung durch die Lehrkräfte im Unterricht. Die Schule sei gut gerüstet, sagt Weise. Er hoffe darauf, dass bestellte technische Geräte wie Tablets nun auch bald ankommen.

Präsenzunterricht sei für alle extrem wichtig, sagt Heike Hauenschild-Bentemann, Schulleiterin am Gymnasium am Römerkastell in Alzey. Die Maskenpflicht habe sich bewährt, gutes Lüften habe außerdem dazu geführt, dass es bisher keine Ansteckungen innerhalb der Lerngruppen an ihrer Schule gegeben habe. Technisch sei das "Römerkastell" gut ausgestattet. Ausleihgeräte seien ausreichend vorhanden. Die Internetverbindung in der Schule und in den Elternhäusern sei aber noch verbesserungswürdig.

Während der Ferien und auch danach werde es Gesprächsangebote an Kinder und Jugendliche mit Lerndefiziten geben und bei Bedarf spezielle Unterstützung im Unterricht. Laut Hauenschild-Bentemann gibt es pro Klasse ungefähr einen Fall, in dem das sinnvoll sein dürfte.

In der Nelly-Sachs-Gesamtschule in Worms gibt es keine Luftfilteranlagen oder Lüftungssysteme und ein Einbau sei auch nicht geplant, sagt Schulleiterin Anja Walter. Sollte es nach den Ferien wieder zu einem Wechsel- oder Fernunterricht kommen, sei die Schule gut aufgestellt.

Durch die vergangenen Monate mit dem fehlenden Präsenzunterricht rechne die Schule damit, dass ein Drittel der Schülerinnen und Schüler Lerndefizite haben werde. Diese könnten durch die Sommerschule oder nach den Ferien durch Förderstunden in der Schule ausgeglichen werden.

Walter wünscht sich zudem, dass die Klassengröße an ihrer Schule auf 25 oder weniger reduziert wird. So könnte man Lerndefizite leichter auffangen und auch besser Abstände einhalten.

Land fördert Einbau von Filteranlagen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Dienstag bekannt gegeben, das Förderprogramm für Luftfilteranlagen in Schulen auszuweiten. Dafür würden weitere 12 Millionen Euro bereitgestellt, teilte Bildungsministerin Hubig (SPD) mit. Ziel sei es, die Frischluftzufuhr in Klassenräumen weiter zu verbessern. Für was das Fördergeld verwendet werden kann, erklärt die Ministerin im Audio: