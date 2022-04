Schulbus fängt Feuer und brennt aus

In Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) ist am Montagmorgen ein Schulbus abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher berichtet, hatte der Busfahrer bei der Ankunft an der dortigen Grundschule Qualm bemerkt. Alle Schulkinder und er selbst konnten den Bus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Fahrzeug geriet dann in Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohnerinnen und Anwohner in Appenheim per Lautsprecher gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile habe die Feuerwehr den Brand gelöscht, so der Polizeisprecher. Brandursache und Schadenshöhe seien noch unklar.