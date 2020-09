Die Anfangszeiten der Mainzer Schulen werden nicht verschoben. Nach Angaben der Stadt haben sich lediglich drei von zwölf Schulen bereit erklärt, die Anfangszeiten zu verändern, um die Schulbusse morgens zu entlasten. Nach Angaben des Verkehrsbetriebes Mainzer Mobilität hätte der unterschiedliche Schulbeginn eine erhebliche Entspannung im Busverkehr bringen können. Die Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte an den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in Mainz und Umgebung fordert weiterhin, morgens mehr Busse einzusetzen. Auch in Mainz sind einige Busse morgens so voll, dass die Corona-Hygieneregeln kaum eingehalten werden können.