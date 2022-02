Anwohner melden Schüsse aus Ober-Olmer Wald

Am frühen Mittwochmorgen hat die Mainzer Polizei mehrere Notrufe von Anwohnern aus den Stadtteilen Lerchenberg und Finthen sowie aus Ober-Olm erhalten, die Schussgeräusche aus dem Ober-Olmer Wald meldeten. Einige der Anrufer sprachen von Maschinengewehrsalven. Die Polizei suchte daraufhin mit einem größeren Team nach dem Ursprung der Schüsse. Vor dem Gelände der US Armee in der Nähe des Waldes am Flugplatz Mainz-Finthen traf sie dann auf vier Angehörige der amerikanischen Militärpolizei. Diese gaben an, Schießübungen auf dem Gelände durchgeführt zu haben. Die Übungen sollen laut Polizei noch bis heute Nachmittag dauern.