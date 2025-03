per Mail teilen

Am Freitagabend haben Unbekannte vermutlich drei Mal auf einen vorbeifahrenden Linienbus geschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos.

Gegen 22.20 Uhr wurde der Linienbus im Ortsteil Winzenheim in Bad Kreuznach beschossen. Drei Fenster wurden dabei beschädigt, so die Polizei. Mit dem Bus waren zu dem Zeitpunkt mehrere Fahrgäste unterwegs, die aber alle unverletzt blieben.

Die Polizei geht aufgrund des Schadens am Bus davon aus, dass es sich bei der Tatwaffe um eine CO2- oder Luftdruckwaffe gehandelt haben könnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem oder den Tätern verlief laut Polizei bislang ergebnislos.

Schäden auch an Bushaltestellen

In der Nähe beschädigten Unbekannte zudem Glasscheiben an zwei Bushaltestellen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem Vorfall geben kann, kann sich an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wenden.

Es handelt sich um den zweiten Vorfall im Raum Bad Kreuznach innerhalb der vergangenen Tage. Am Dienstagabend war zwischen Langenlohnsheim und Bretzenheim auf einen Zug geschossen worden. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt.