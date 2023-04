Schüsse im Wildpark Mainz-Gonsenheim

per Mail teilen

Große Aufregung am Wildpark in Mainz-Gonsenheim: Der Grund war ein krankes Wollschwein.

Das kranke Wollschwein sollte erlöst werden. Der Wildpark Mainz-Gonsenheim hatte daher einen Jäger gerufen, der dem Tier einen Gnadenschuss geben sollte.

So ein Wollschwein musste von einem Jäger im Tierpark Mainz-Gonsenheim erlöst werden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Da das Wollschwein an einem Zaun lag, an dem eine Straße entlag führt, sperrte die Polizei die Straße aus Sicherheitsgründen ab. Die Beamten baten die Anwohnerinnen und Anwohner, während des Einsatzes in ihren Häusern zu bleiben.

Zu hören waren dann auch mehrere Schüsse. Nach der Aktion wurde die Straße am Wildpark Gonsenheim wieder frei gegeben.