In Bad Kreuznach wurden am Samstag bei einem Autokorso anlässlich einer Hochzeit vermutlich Schüsse abgegeben. Wie die Polizei mitteilt, hätten Verkehrsteilnehmer gegen 12:50 Uhr gemeldet, dass der Korso aus Bad Münster am Stein-Ebernburg in Richtung Bad Kreuznach unterwegs sei. Bei einer Kontrolle der circa 20 Fahrzeuge wurde bei dem Brautpaar eine Schreckschusspistole im Wagen gefunden. Der 26-jährige Bräutigam räumte ein, dass es sich um seine Waffe handelt. Diese wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den frisch Vermählten eingeleitet.