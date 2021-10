Polizeieinsatz wegen Schüssen "aus Spaß"

per Mail teilen

Mehrere Schüsse haben am Montagnachmittag in Bad Kreuznach für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Zeugen zwei Männer gemeldet, die im Stadtgebiet mehrfach mit einer Waffe in die Luft schossen.

Daraufhin kontrollierte die Polizei nach eigenen Angaben einen 63-jährigen Mann und seinen 30-jähriger Sohn. Dabei wurde beim Vater eine Schreckschusspistole sichergestellt. Er gab an, nur aus Spaß geschossen zu haben. Einen Waffenschein besitzt der Mann laut Polizei nicht. Deshalb droht ihm eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes.