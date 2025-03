per Mail teilen

Zwischen Langenlonsheim und Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) ist am Dienstagabend vermutlich auf einen fahrenden Zug geschossen worden. Laut Bundespolizei hatte eine Frau, die im Zug saß, einen lauten Knall gehört.

Anschließend hat die Zeugin laut Polizei gesehen, dass an einem Fenster und an einer Zugtür die Scheiben kaputt waren. Sie habe daraufhin umgehend dem Zugbegleiter Bescheid gegeben. Passiert sei das Ganze am Montagabend zwischen 17:45 und 17:50 Uhr. Betroffen war die Regionalbahn RB 65.

Eine Streife der Bundespolizei stellte dann am Bahnhof in Bad Kreuznach die Schäden fest. Das Glas war gesprungen und wies Beschädigungen auf, welche auf mutmaßlichen Beschuss schließen lassen, heißt es von der Polizei. Die beschädigten Scheiben würden jetzt ausgebaut und anschließend kriminaltechnisch untersucht.

Mit was wurde geschossen?

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem oder den Tätern verlief laut Polizei bislang ergebnislos. Mit was genau geschossen wurde, muss ebenfalls noch ermittelt werden. Aber das Schadensbild spricht nach Polizeiangaben dafür, dass nicht nur ein Stein auf den Zug geworfen wurde.

Polizei sucht nach Frau aus dem Zug

Außerdem sucht die Polizei nach der Frau, die den Knall gehört hat. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Bundespolizei in Kaiserslautern melden.

Hinweise können unter unter bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder 0631/340 730 abgegeben werden.