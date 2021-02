per Mail teilen

In Rüsselsheim sind am Dienstagabend bei einem Streit auf einem Parkplatz Schüsse gefallen. Vor Ort habe ein 33-Jähriger angegeben, ein anderer Mann habe ihm ins Gesicht geschossen, so die Polizei. Der Verletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz darauf habe sich der mutmaßliche Schütze auf der Polizeistation gemeldet. Sein Kontrahent habe ihn zuvor mit einem Messer bedroht. Deshalb habe er mit einer Schreckschusspistole auf den Mann geschossen. Gegen beide wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.