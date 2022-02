A61: Schüsse auf Kleintransporter

per Mail teilen

Am helllichten Tag wurde am Dienstag auf der Autobahn bei Waldlaubersheim im Kreis Bad Kreuznach auf ein Fahrzeug geschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Es passierte gegen 11 Uhr auf der A61: In der Nähe des Örtchens Rümmelsheim fielen Schüsse. Getroffen wurde das Heck eines Kleintransporters. Der Wagen ist laut Polizei in den Niederlanden zugelassen. Der 68-jährige Fahrer war in Richtung Koblenz unterwegs. Er wurde nicht verletzt. Die Polizei spricht von einem "Zufallsopfer". Andere Fahrzeuge wurden offenbar nicht getroffen.

Auf diesen Kleintransporter wurde laut Polizei am 15.2.22 auf der A61 geschossen - vermutlich mit einem Luftgewehr. Verkehrsdirektion Mainz

Wie die Polizei mitteilt, gibt es neun Einschusslöcher in den Hecktüren des Transporters. Einen Durchschuss gab es nicht. Warum auf den Transporter gezielt wurde, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass der Schütze mit einem Luftgewehr aus einem dahinterfahrenden Fahrzeug geschossen hat. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Autobahnpolizei sucht Zeugen

Die Autobahnpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden, Telefon: 06701/9190.