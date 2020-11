Etwa 50 Schüler des Gauß-Gymnasiums in Worms haben am Mittwochmorgen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Hintergrund ist ein Corona-Fall in der Oberstufe.

Nach Angaben des Schülersprechers Emanuel Bauer waren die 11. und 12. Klassen dabei. Sie forderten mehr Abstand in den Klassenräumen und eine Mischung aus Unterricht zuhause und in der Schule, das sogenannte Szenario 2 der Landesregierung. Nur so könne die Gesundheit aller gewährleistet werden.

Die Klassenräume seien derzeit zu voll. Im Unterricht säßen die Schüler zu dreißigst zusammen, während sie sich in der Freizeit nur mit einem anderen Haushalt treffen dürften.

Schüler sorgen sich um Risikogruppen

"Es geht nicht nur ums uns, es geht um unsere Familien, denen wir das Virus nicht weitergeben wollen. Aus Solidarität zu den Älteren und Risikogruppen fordern wir Szenario 2", so Emanuel Bauer.

Brief ans Gesundheitsamt

Nach Worten des Schülersprechers am Gauß-Gymnasium soll demnächst ein Brief an das Gesundheitsamt und an das Land geschickt werden. Andere Schulen unterstützten die Aktion.