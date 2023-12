Böller in Aula: 13 Schüler an IGS in Ginsheim-Gustavsburg verletzt

Schreck in der Pause: In der Aula der IGS Mainspitze hat es am Montagvormittag einen lauten Knall gegeben. Ursache war laut Polizei ein Böller.

Passiert war es um kurz nach 10 Uhr am Montagmorgen. Die Schüler und Schülerinnen der IGS Mainspitze in Ginsheim-Gustavsburg standen in der Aula, als es plötzlich laut knallte. Kurz danach bildete sich dicker Rauch. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte jemand einen Böller mitten in die Schüler geworfen.

Jugendliche klagten nach Böller über Ohrenschmerzen

Die Jugendlichen verließen daraufhin das Schulgebäude. Polizei und Feuerwehr räumten die IGS Mainspitze komplett. Laut Polizei mussten 13 Schüler von den alarmierten Rettungssanitätern versorgt werden.

Die Jugendlichen klagten über Ohrenschmerzen und auch über Atembeschwerden. "Aber niemand musste ins Krankenhaus," so der Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt, Bernd Hochstädter. Nach einer Stunde konnte der Unterricht weitergehen. Auch die verletzten Schüler seien wieder in ihre Klassenräume zurückgekehrt, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Zweiter Vorfall an der IGS Mainspitze

Bereits vorige Woche hatte es an der IGS Mainspitze einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Unbekannter hatte in der Aula Pfefferspray versprüht. Danach hatten laut Polizei 19 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte Augen- und Atemwegsbeschwerden.

In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Köperverletzung. Der Täter wurde noch nicht gefunden. "Beide Fälle haben aber nichts miteinander zu tun", sagte Polizeisprecher Bernd Hochstädter dem SWR.