Schülerinnen und Schüler in Mainz müssen in den Weihnachtsferien einen aktuellen 3G-Nachweis dabeihaben, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das hat die Mainzer Mobilität mitgeteilt. Die Befreiung von der 3G-Pflicht gelte nur in Schulzeiten, weil dort angenommen werden könne, dass regelmäßige Testungen in der Schule stattfänden, so ein Sprecher. Die Schulferien beginnen am Donnerstag und enden in Rheinland-Pfalz am 02. Januar, in Hessen am 09. Januar.