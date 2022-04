Schreiner verfolgt gestohlenen Firmentransporter

Ein Schreiner in Mainz-Weisenau hat gestern sein gestohlenes Firmenfahrzeug verfolgt. Zuvor hatte er beobachtet, wie der Täter es entwendet hatte. Nach Angaben der Polizei war der Täter ein 24-jähriger Mann aus dem hessischen Ober-Ramstadt. Er sei gegen 19 Uhr auf das Firmengelände gekommen. Den Ersatzschlüssel zu dem Firmen-Transporter hatte er vermutlich einige Tage zuvor gestohlen.

Als der Schreiner den Täter losfahren sah, verfolgte er ihn in seinem Privatwagen und informierte die Polizei. Die schloss sich der Verfolgung mit mehreren Streifenwagen an. Der Täter ließ den Transporter in einer engen Sackgasse in der Mainzer Altstadt stehen. Zu Fuß kam er aber nicht weit, er wurde wenig später von Streifenpolizisten festgenommen. Der Mann habe bereits mehrere Vorstrafen wegen Autodiebstahls, so ein Polizeisprecher. Außerdem habe er keinen Führerschein und vermutlich Drogen genommen.