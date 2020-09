In vielen landwirtschaftlichen Betrieben werden männliche Küken getötet, auf Biohöfen ist das nicht der Fall - zum Beispiel auf einem Hof im rheinhessischen Klein-Winternheim.

SWR S. Fischer

Mehr als 45 Millionen männliche Küken – so viele wurden deutschlandweit laut Bundeslandwirtschaftsministerium allein 2019 geschreddert oder vergast. Nur weil sie männlich sind und im Gegensatz zu eierlegenden Hennen der Industrie keinen Nutzen bringen. Das sind Zahlen, die eigentlich überhaupt nicht mit dem Thema Tierschutz zusammenpassen – und das steht ja sogar mit im Grundgesetz. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will das Töten männlicher Küken nun verbieten. Dass es auch jetzt schon ohne diese grausame Praxis geht, zeigen Biobetriebe. Einer davon ist der Hof mit dem Namen "An der Biopforte" in Klein-Winternheim bei Mainz.

Hier haben die Tiere jede Menge Platz. Sie leben unter anderem in mobilen Hühnerställen und können auf Wiesen nach Lust und Laune herumspazieren und fressen. Landwirt Ludger Schreiber fordert von der Politik, Alternativen zum Küken-Töten zu schaffen. Bei ihm dürfen die Brüder der Legehennen, die zu wenig und zu langsam Fleisch ansetzen, leben - und zwar mehr als doppelt so lange wie herkömmliche Masthähnchen, berichtet Schreiber. Dabei würden sie nicht so überfüttert. Am Ende würden sie zwar auch auf dem Teller landen, aber: sie hätten ein schöneres Leben.