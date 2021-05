Ein 33-Jähriger soll am Mittwochabend in Wiesbaden mit einer Schreckschusspistole auf Verkehrspolizisten gezielt haben. Nach Angaben der Wiesbadener Polizei war ein Porsche mehrmals an einer Stelle vorbeigefahren, an der die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durchführten. Dabei soll der Beifahrer mit einer silbernen Waffe auf das Fahrzeug der Beamten gezielt haben. Andere Streifenwagen konnten den Porsche stoppen. In dem Wagen wurde dann eine Schreckschusspistole gefunden. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.