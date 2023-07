per Mail teilen

Nachdem ein Lkw auf der Autobahn 63 bei Klein-Winternheim große Mengen Schotter verloren hat, sucht die Polizei nach dem Verursacher. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Heidesheim war der Lkw am Mittwochnachmittag auf der A63 Richtung Alzey unterwegs. In Höhe Klein-Winternheim habe der Fahrer wohl bemerkt, dass sich die Heckklappe seines Lasters geöffnet hatte.

Zwar habe er kurz an der nächsten Nothaltebucht angehalten, sei dann aber weiter und von der Autobahn abgefahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auf der Fahrt in Richtung des Mainzer Stadtteils Lerchenberg habe der Lkw dann weiter Schotter verloren.

Große Gefahr für Verkehrsteilnehmer

Laut Polizei sei die Aktion für andere Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich gewesen. So werde die Straße durch den Schotter auf der Fahrbahn zum Beispiel sehr rutschig, was vor allem zu Stürzen bei Motorradfahrern führen könne, so ein Polizeisprecher.

Ein Autofahrer habe sich bereits gemeldet. An seinem Wagen entstanden Schäden an der Windschutzscheibe und am Lack durch die heruntergefallenen Steinchen.

Lange Staus auf der A63 und A60

Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die A63 nahe der Anschlussstelle Klein-Winternheim dann für eine Stunde in Richtung Alzey gesperrt werden. Im abendlichen Berufsverkehr staute es sich laut Polizei bis zu zehn Kilometer lang.

Davon war auch die A60 betroffen. Wegen der vielen Autos löste laut Autobahnpolizei die Brandmeldeanlage des Hechtsheimer Tunnels aus. Der Tunnel war daraufhin eine Stunde lang voll gesperrt.

Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Lkw beziehungsweise dessen Fahrer geben können.