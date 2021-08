Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hat Fläschchen für rund zwei Milliarden Corona-Impfdosen produziert. Dies wurde am Rande des Besuchs von Gesundheitsminister Hoch bei Schott am Donnerstag Vormittag bekannt. Nach Angaben eines Sprechers produziert das Unternehmen die Fläschchen weltweit, unter anderem in Werken in China, den USA und Ungarn. In Mainz würde das Vorprodukt hergestellt: sogenannte Pharmarohre aus Glas. Eigenen Angaben zufolge beliefert Schott fast alle Hersteller von Covid-19-Impfstoffen mit den nötigen Verpackungen.