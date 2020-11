SCHOTT AG

Die Mainzer SCHOTT AG beschäftigt in Produktions- und Vertriebsstätten in 34 Ländern rund 16.000 Beschäftigte, knapp 3.000 arbeiten am Standort in Mainz. Der Umsatz des Unternehmens lag zuletzt bei gut 2 Milliarden Euro. Schott hat sich einen Namen durch die Erfindung des Ceranglases gemacht, ist aber auch einer der Marktführer von Verpackungen für die pharmazeutische Industrie. Nach eigenen Angaben produziert das Unternehmen jährlich mehr als 10 Milliarden Spritzen, Fläschchen, Ampullen, Karpulen und Spezialartikel aus Röhrenglas oder Kunststoff.