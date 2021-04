per Mail teilen

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott möchte als Modellprojekt damit beginnen, seine Mitarbeiter gegen Corona zu impfen. Wie ein Sprecher dem SWR mitteilt, habe man dieses Interesse auch bereits der Landes- und Kommunalpolitik signalisiert. "Wir sind ungeduldig und unruhig", so ein Unternehmens-Sprecher. Schott habe mehrere Werksärzte und sei bereit, die eigene Belegschaft mit rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach der Priorisierungsreihenfolge zu impfen. Es fehle nur der Impfstoff und die Erlaubnis, so der Schott-Sprecher. "Wir warten auf die Antwort der Politik." Seit Mittwoch impft das Ludwigshafener Unternehmen BASF als erstes Unternehmen in Deutschland seine Angestellten.