Auch wenn Schott keine Namen nennen darf: Fast alle Covid-19-Impfstoffproduzenten sind Kunden bei dem Glashersteller. Schott konnte deshalb im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 2,2 Prozent steigern.

Schott hat seinen Umsatz damit auf 2,4 Milliarden Euro erhöht - obwohl das vierte Quartal mit dem Impfstart gar nicht Teil dieser Bilanz ist. Hauptgrund für die positiven Zahlen: die Produktion von Impfstoff-Fläschchen. Bis Ende dieses Jahres will Schott Fläschchen für zwei Milliarden Impfdosen ausliefern. Dazu wuchs noch das übliche Pharma-Geschäft mit Spritzen, Ampullen und Teststreifen.

Aber nicht alles war bei Schott im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv: Unter der Pandemie litt bei die Auto- und Flugzeugglas-Sparte und anfangs auch der Bereich Spezialglas für Hausgeräte, zum Beispiel für Glaskochflächen. Deshalb war zeitweise jeder fünfte Schott-Mitarbeiter am Stammsitz Mainz in Kurzarbeit.

Insgesamt sei die Unternehmensleitung mit dem Geschäftsjahr jedoch "sehr zufrieden", so Vorstandschef Frank Heinricht bei einer virtuellen Pressekonferenz am Mittwochvormittag.

Größerer Standort - mehr Personal

Deswegen wird Schott seinen Standort in Mainz weiter ausbauen. Das hatte das Unternehmen vor knapp zwei Wochen bekannt gegeben. Die Produktion von medizinischen Verpackungen aus Glas – also Fläschchen, Ampullen, Spritzen – wird erweitert. Ein Grund dafür ist die Nähe zum Impfstoffhersteller Biontech. Schott beschäftigt in Mainz rund 2.800 Mitarbeiter – 100 neue Stellen sollen dazu kommen.

Darüber hinaus bemüht sich Schott gerade um Fördermittel vom Land, vom Bund und der EU. Dabei geht es auch darum, dass der Glashersteller in Mainz langfristig klima-neutral produzieren will. Das ist gar nicht so einfach, weil für die Glasherstellung sehr viel Energie benötigt wird. Schon in diesem Jahr aber will das Unternehmen in Mainz nur noch Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Weltweit deckt der Konzern nach eigenen Angaben schon jetzt 75 % seines Strombedarfs durch grünen Strom.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Langfristig gesehen rechnet Schott mit einem Umsatzanstieg von sechs Prozent - unabhängig davon, wie es mit dem Coronavirus in Deutschland oder Europa weitergeht. Der Glasspezialist hat sich breit aufgestellt. Besonders gut hat sich für Schott das China-Geschäft entwickelt: China und die USA sind die wichtigsten Märkte des Mainzer Unternehmens, das inzwischen fast 90 Prozent seines Umsatzes im Ausland erwirtschaftet.

Dort läuft es nicht nur mit Verpackungen für die Pharmaindustrie gut - sondern auch mit Glasscheiben für die Unterhaltungselektronik. Schott setzt dabei verstärkt auf faltbares Glas: Das ist extrem dünn - dünner als ein menschliches Haar. Dieses Glas eignet sich zum Beispiel für faltbare Handys oder Tablets.

Für dieses Jahr plant Schott insgesamt Investitionen von insgesamt 350 Millionen Euro - laut Unternehmen "die höchste Summe der Firmengeschichte".