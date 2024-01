Endlich Fastnacht: Die originellsten Kreppel in Mainz

An Fastnacht werden in und um Mainz traditionell Kreppel gegessen. Die Auswahl ist mittlerweile riesig. Neben der klassischen Variante mit Marmelade bieten viele Bäcker auch ausgefallenere Kreationen an.

An Fastnacht wird in Mainz nicht nur ordentlich gefeiert, sondern auch ordentlich geschlemmt. Sehr beliebt sind Kreppel. Ein Hefeteig, der frittiert und dann unterschiedlich gefüllt und verziert wird. Während in Mainz klar ist, dass das Gebäck Kreppel heißt, werden die runden Teiglinge in anderen Bundesländern auch Berliner, Krapfen, Fastnachtsküchle, Puffel oder sogar Pfannkuchen genannt. Wir haben die schönsten Exemplare von den Mainzer Bäckereien Berg, Schröer und Werner in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Welche Kreppel werden in Mainz am liebsten gegessen?

Im hessischen Nidda verkauft eine Bäckerei in der Fastnachtszeit eher ungewöhnliche Kreppel. Der eigentlich süße Klassiker wird mit deftigen Dingen, wie Fleischwurst, Handkäs, Mett oder Fleischsalat kombiniert. Die meisten Menschen in Mainz können sich mit solchen Kreppel-Varianten allerdings nur schwer anfreunden. Doch wenn es eine Zeit im Jahr gibt, in der neue Dinge probiert werden können, dann ist das doch wohl die Fastnachtszeit. In diesem Sinne: Helau!