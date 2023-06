per Mail teilen

Ein 85-jähriger Mann aus Mainz musste gestern einen schweren Schock verkraften: Eine Betrügerin hatte ihn angerufen und ihm erzählt, dass seine Frau eingeschläfert werden würde, sollte er die Behandlungskosten nicht bezahlen.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger vor allem ältere Menschen um ihr Geld bringen wollen. In diesem Fall aber ging die Anruferin besonders dreist vor. Sie rief einen 85-jährigen Mainzer an und sagte ihm, dass sich der Gesundheitszustand seiner Frau im Krankenhaus verschlechtert habe. Das Prekäre daran: Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ehefrau des Mannes laut Polizei tatsächlich in einer Klinik.

Betrügerin gab an, Frau müsse "eingeschläfert" werden

Die Anruferin überzeugte den Mann davon, dass seine Frau an Corona erkrankt sei. Sie könne nur mithilfe eines Medikaments aus der Schweiz gerettet werden. Die Behandlungskosten damit würden mehrere tausend Euro am Tag betragen.

Da der Mainzer angab, nicht so viel Geld zu haben, wollte die Betrügerin nach Angaben der Polizei stattdessen seinen Schmuck oder andere Wertgegenstände haben. Der 85-Jährige suchte daraufhin Rat bei seiner Hausärztin, die ihn davor warnte, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln könnte.

Betrügerin bekam kein Geld

Wie die Polizei weiter mitteilte, entstand dem Mann dadurch kein Schaden. Die Betrügerin ging leer aus. Um wen es sich bei ihr handelt, ist nach Polizeiangaben unklar.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, kein Geld an Fremde zu überweisen und ihnen auch keine Wertgegenstände zu geben. Außerdem helfe es, mit Freunden oder Nachbarn darüber zu sprechen. Auch ein Anruf bei der Polizei würde helfen, wenn man sich unsicher sei.

Betrüger geben sich auch als Ärzte oder Polizeibeamte aus

Die Betrüger und Betrügerinnen ließen sich immer wieder neue Versionen von Schockanrufen einfallen. Dabei schreckten sie auch nicht davor zurück, sich als Ärzte, Polizeibeamte oder auch Staatsanwälte auszugeben.

Meistens würden sie ihren Opfern vorspielen, dass ein Angehöriger in Not sei oder einen Unfall gehabt habe. Nicht selten würden die Betrügerinnen und Betrüger ihre Opfer zudem mehrfach und über mehrere Tage anrufen und unter Druck setzen.