40.000 Euro erbeutet

Durch einen sogenannten Schockanruf haben Unbekannte gestern in Worms 40.000 Euro von einer Rentnerin erbeutet. Nach Angaben der Polizei rief anscheinend ein Kind bei der 86-Jährigen an und behauptete unter Tränen, seine Mutter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch gestorben sein – beide seien jetzt festgenommen und würden nur freigelassen, wenn die Rentnerin 40.000 Euro zahle. Die Wormserin nahm an, dass es sich tatsächlich um ihre Enkelin handelte, hob die Summe bei der Bank ab und ein Unbekannter holte das Geld bei ihr zu Hause ab. Erst am Abend, bei einem Gespräch mit ihrer Tochter, wurde der 86-Jährigen der Betrug klar.