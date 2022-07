Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach sucht dringend Verstärkung

Was passiert eigentlich auf einer Feuerwache? Worin besteht die ehrenamtliche Arbeit? Wie oft wird man zu Einsätzen gerufen? All diese Fragen werden bei einem Schnupperdienst beantwortet.

"Wir sind dringend auf Ehrenamtliche bei der Feuerwehr angewiesen", sagt Kai Mathias, stellvertretender Leiter von der Feuerwehr in Bad Kreuznach. An den vier Standorten in der Stadt engagieren sich derzeit etwa 150 ehrenamtliche Feuerwehrleute. Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit alarmiert werden. Von Montag bis Freitag werden sie tagsüber von hauptberuflichen Feuerwehrleuten unterstützt, die auf der Feuerwache Süd ihren Dienst verrichten.

"Ehrenamtliche bei der Feuerwehr werden in der heutigen Zeit teilweise nur widerwillig vom Arbeitgeber freigestellt. Das Interesse der Arbeitgeber ist aber natürlich nachvollziehbar", sagt Kai Mathias. "Kleine Handwerksunternehmen zum Beispiel haben ja auch einen Auftrag zu erfüllen".

Gesucht werden Männer und Frauen ab 16 Jahren

In dem Schnupperdienst am Donnerstag, 7. Juli, sollen nun weitere Ehrenamtliche für die Arbeit der Feuerwehr in Bad Kreuznach begeistert werden. Wer wissen, will, was die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach alles so macht, der kann um 19 Uhr in der Feuerwache Nord vorbeischauen. Interessierte sollten aus dem Stadtgebiet Bad Kreuznach kommen. Anmelden kann man sich über die Facebook-Seite der Feuerwehr.

Bei dem Schnupperdienst gehe es zum Beispiel darum, Menschen, die sich für die Feuerwehr interessieren, die Wache zu erklären, sagt Kai Mathias. Wie verläuft die Ausbildung? Was passiert bei einem Einsatz? "Bei der Freiwilligen Feuerwehr haben wir ein riesiges Personalproblem", sagt der stellvertretende Leiter der Bad Kreuznacher Feuerwehr. Man freue sich über tatkräftige Unterstützung. Im vergangenen Jahr habe es 330 Einsätze gegeben.