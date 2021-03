In Rheinhessen stehen die ersten Standorte für neue Corona-Schnelltestzentren fest, in denen sich bald jeder kostenlos testen lassen kann. Hier gibt es den Überblick.

In einigen Städten und Kommunen laufen die Planungen für die Schnelltestzentren schon auf Hochtouren. Ab Montag soll in Rheinland-Pfalz kostenlos getestet werden. Die folgende Auflistung ist noch nicht vollständig.

Die Stadt Bingen will zusammen mit der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ein großes Schnelltestzentrum in der Rundsporthalle in Bingen-Büdesheim einrichten. Dort könnten bis zu 70 Helferinnen und Helfer eingesetzt werden, so eine Stadtsprecherin.

Die Stadt Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe errichten gemeinsam ein großes Schnelltestzentrum. SWR

Das Hygienekonzept sei dort gut umsetzbar, weil genügend Platz und ein großer Parkplatz vorhanden seien. Das Zentrum ist laut Stadt bereits bei der zuständigen Behörde ADD angemeldet. Wann es öffnet, ist noch unklar, da die Helferinnen und Helfer erst noch geimpft werden sollen.

Adresse: Georges-Straße, Nuits-Saint-Georges-Straße 4A, 55411 Bingen am Rhein

In der Verbandsgemeinde Bodenheim wird es laut Bürgermeister Robert Georg Scheurer (CDU) zwei Zentren geben: Als erstes werde das bereits bestehende Zentrum in Nackenheim genutzt. Dort werde momentan noch beispielsweise Kita- und Schulpersonal getestet Es wird vor allem betrieben von DRK und DLRG. Es soll montags und freitags öffnen.

Ein zweites Testzentrum ist in Lörzweiler geplant. Betrieben wird es laut Scheurer vor allem von den Maltesern und es soll dienstags und donnerstags offen sein. Noch geklärt werden muss, ob zum Beispiel eine Terminvergabe-Software genutzt werden kann.

Adresse: Im Brühl 1, 55299 Nackenheim

In Ingelheim wird das ehemalige Verwaltungsgebäude der Vereinigten Großmärkte für Obst und Gemüse (VOG) als Testzentrum genutzt. Alle weiteren Details sind nach Angaben der Stadt noch offen.

Adresse: Am Großmarkt 1, 55218 Ingelheim am Rhein

In Mainz werden laut Stadt zuerst die Kapazitäten im bestehenden Testzentrum in Hechtsheim ausgebaut. Es wird in Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Mainz betrieben. Ein zweiter Standort in Innenstadt-Nähe sei im Gespräch, so ein Stadtsprecher, Genaueres werde später bekanntgegeben.

Adresse: Genfer Allee, 55129 Mainz

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm dient das Schwimmbad als Testzentrum.

Im Rheinhessenbad in Nieder-Olm sollen bald Corona-Schnelltests durchgeführt werden. SWR Franziska Maurer

Nach Stadtangaben könnten dort separate Ein- und Ausgänge über die Halle und das Freibad eingerichtet werden. Zusätzlich ist ein Drive-In auf dem Parkplatz des Schwimmbads im Gespräch. Geplant ist, an drei Tagen in den frühen Abendstunden zu öffnen. Vorher sollen aber noch die rund 35 Helferinnen und Helfer geimpft werden.

Adresse: Pariser Str. 165, 55268 Nieder-Olm

In der Verbandsgemeinde Rhein-Selz sind insgesamt drei Testzentren in Planung. Sie sollen jeweils zwei Tage pro Woche geöffnet sein, so dass sechs Tage die Woche eine Versorgung in der VG gesichert sei, so ein Sprecher.

Adresse: Siliusstein-Halle, Saarstraße 37, 55276 Dienheim

Adresse: Dorfgemeinschaftshaus, Mühlstraße 45, 67583 Guntersblum

Adresse: Sickingerhalle, Gaustraße 7, 55278 Köngernheim

In der Verbandsgemeinde Wörrstadt wird das Testzentrum in der Gemeindehalle in Schornsheim eingerichtet. Es kann aber erst nach dem 16. März in Betrieb gehen, da vorher noch eine Präsenzsitzung in der Halle geplant ist.

Adresse: Jahnstrasse 16, 55288 Schornsheim