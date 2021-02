Von der kommenden Woche an gibt es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätten im Kreis Bad Kreuznach Corona-Schnelltest-Angebote. Nach Angaben der Kreisverwaltung können sie sich dann zweimal wöchentlich selbst auf das Virus testen. Die neuen Schnelltests können die Mitarbeiter selbstständig auch zu Hause durchführen. Dazu gibt es eine Videoschulung vom Anbieter, der Firma Schneider Produktion in Bad Kreuznach. Die Tests sind für die rund 900 Mitarbeiter in den Kitas freiwillig und kostenlos. Der Kreis setzt mit ihnen nach Angaben eines Sprechers die neue Teststrategie des Landes um. Das Land übernehme die Kosten. Gleichzeitig startet der Landkreis Bad Kreuznach auch ein Modellprojekt an vier Schulen. Auch dort werden dem Personal die Schnelltests kostenlos und freiwillig angeboten, ebenso den Schülern einer Abschlussklasse der Berufsbildenden Schule. Der Kreis wolle damit Erfahrungen sammeln und übernehme zunächst selbst die Kosten