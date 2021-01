per Mail teilen

Auf den Höhenlagen im Norden Wiesbadens kommt es wegen starken Schneefalls weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei sind sowohl die Platte als auch die Eiserne Hand und die Hohe Wurzel quasi nicht befahrbar. LKW und Autos seien liegen geblieben, blockierten zum Teil Fahrbahnen. Selbst Fahrzeuge mit Winterausrüstung hätten Schwierigkeiten, so ein Sprecher. Man solle das Gebiet wenn möglich meiden. Der Busfahrkehr sei eingestellt worden. In Mainz und Rheinhessen hatte es am Morgen hingegen nur ganz wenig geschneit und es gibt nach Polizeiangaben nirgends Probleme.