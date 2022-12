Schnee und Glatteis in Mainz erwartet - Entsorgungsbetrieb alarmiert

per Mail teilen

Kommt Schnee? Und wenn ja wieviel? Wird es glatt? Noch ist nicht ganz sicher, wie sich das Wetter am Mittwochmorgen gestalten wird. Die Mainzer Entsorgungsbetriebe gehen auf Nummer sicher.

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz ist nach eigenen Angaben für Mittwochmorgen und die folgenden Tage alarmiert. Man sei für einen möglichen Wintereinsatz gerüstet. Laut Wettervorhersage werde am Mittwochmorgen "moderater" Schneefall erwartet, anschließend könnte es glatt werden.

Deswegen sei man auf einen sogenannten Volleinsatz vorbereitet. Das bedeutet, dass der Winterdienst - je nach Wettersituation - mit elf Groß- und zwei Kleinfahrzeugen auf den Mainzer Straßen unterwegs sein kann, um zu streuen.

Appell zur Vorsicht bei Schnee und Eis

Der Entsorgungsbetrieb appelliert in dem Zusammenhang an alle, die am Mittwochmorgen unterwegs sein werden, einzuplanen, dass es im Berufsverkehr langsamer vorangehen könnte. Außerdem bittet er Autofahrerinnen und Autofahrer vorsichtig zu fahren. Das gelte ebenso für diejenigen, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sein werden.

Auch Autobahnmeistereien gewappnet

Auf den Autobahnen rund um Mainz in der Region sind nach Angaben der Autobahn GmbH West bereits ab dem späten Dienstagabend mehrere Fahrzeuge unterwegs, die die Straßen vorsorglich streuen. Außerdem haben die Autobahnmeistereien in Gau-Bickelheim und Heidesheim sicherheitshalber Schneepflüge an ihren Wagen angebracht.



Keine Müllabfuhr im Kreis Mainz-Bingen bei glatten Straßen

Auch im Kreis Mainz-Bingen bereitet man sich auf Schnee und Glatteis vor. Die Verwaltung bitten die Menschen, die im Kreis wohnen, zu streuen und zu räumen. Nur so könne die Müllabfuhr auch im Winter die meisten Haushalte anfahren. In Wohngebieten mit steilen Straßenabschnitten und Nebenstraßen sollen die Anwohnerinnen und Anwohner zudem, wenn möglich, ihre Mülltonnen und Gelben Säcke an die nächste geräumte Straßenkreuzung bringen.

Sollte die Müllabfuhr aufgrund der Witterungsbedingungen einige Straßen einmal nicht anfahren können, wird der Termin laut Kreisverwaltung nachgeholt.

"Festfrier-Gefahr "- Feuchte Abfälle in Papier einwickeln

Der Kreis Mainz-Bingen und die Stadt Mainz raten außerdem, feuchte Abfälle in Bio- und Restmülltonnen in Papier oder Papiertüten einzuwickeln. Das würde dabei helfen, dass die Abfälle nicht in der Tonne festfrieren und diese so vollständig entleert werden kann. Außerdem sei es sinnvoll, die Mülltonne mit Pappe und zerkleinertem Grünschnitt auszulegen.